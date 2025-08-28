Lo amenaza con cuchillo para robarle su auto; lo arrestan

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Francisco Javier P. A. por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo con lujo de violencia y/o lo que resulte.

Agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Reforma atendieron un llamado al número de emergencias 911, donde se reportó el robo de un automóvil Pontiac G6, modelo 2009, color negro, en el estacionamiento de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos.

Al arribar al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que un sujeto armado con un cuchillo la amenazó de muerte para sustraer su vehículo, emprendiendo luego la huida a toda velocidad por la avenida antes citada.

Tras el reporte, se activó un operativo de búsqueda y localización, donde localizaron el vehículo robado circulando en sentido contrario por la calle Fernando Borreguero, en la colonia Parque Industrial. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó huir, perdió el control y se impactó contra la barda de una maquiladora, quedando la unidad inmovilizada.

En el lugar se procedió a la detención del conductor, quien coincidía con la descripción física proporcionada por la víctima. Durante la revisión del vehículo se aseguró un cuchillo utilizado para cometer el delito.

Al consultar sus datos en el Sistema de Plataforma Juárez, se constató que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, librada el 22 de agosto de 2025.

Previa lectura de derechos, Francisco Javier P. A., de 20 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito antes mencionado.