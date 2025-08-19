Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este martes se registró un ataque armado en el estacionamiento de Plaza Sendero, ubicada sobre el bulevar Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal, en el fraccionamiento Valle del Sol.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias 911, el hecho ocurrió alrededor de las 2:16 de la mañana, cuando al salir de un bar una persona resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

En el lugar fueron localizados dos vehículos: una camioneta BMW con impactos de bala, en la que el herido fue trasladado a un hospital, y un Honda Civic, que quedó en el estacionamiento con rastros de sangre en la carrocería. Además, se observaron manchas de sangre en el piso del centro comercial.

Durante el levantamiento de evidencias, peritos localizaron al menos 27 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, mismos que fueron asegurados para las investigaciones.

Autoridades de los distintos niveles de seguridad acudieron a la escena, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.