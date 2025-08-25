Lo abordan por 'pistear' en la vía pública y le hallan un arma

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Gerardo C. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Policías que patrullaban en el fraccionamiento Los Alcaldes se percataron de un sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública en el cruce de las calles Rene Mascareñas y Raúl H. Lesama.

Razón por la cual fue abordado por protocolos de seguridad, siendo en ese momento que intentó ocultarse entre sus prendas de vestir lo que aparentemente era un arma de fuego por lo que, al realizarle una inspección preventiva, le fue asegurada una pistola calibre .40 con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, procediendo con su detención.

"Previa lectura de derechos, Gerardo C. de 45 años fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).