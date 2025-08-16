Lo abordan por cometer falta administrativa y le hallan 140 gramos de droga

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Jaime Alberto T. E. por la presunta comisión de delitos contra la salud.

Policías que patrullaban en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Tomás Urbina, en la colonia División del Norte, observaron a un sujeto cometiendo una falta administrativa.

Motivo por el cual fue abordado por protocolos de seguridad para hacerle saber que pasaría a ser presentado ante el juez cívico por la comisión de la falta administrativa y al realizarle una inspección preventiva se le localizó dentro de una mochila 144 gramos de cristal distribuidos en varios envoltorios de plástico, razón por la cual fue detenido a quien dijo llamarse Jaime Alberto T. E. de 42 años.

"Previa lectura de derechos, el ahora detenido y lo asegurado fueron presentados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).