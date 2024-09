Ciudad Juárez.- En un contexto nacional en donde los casos de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, presentan un alza respecto al año pasado, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones para la contención y prevención de la proliferación insectos en Ciudad Juárez; una acción que más allá de la intervención de la autoridad requiere de la participación ciudadana.

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) en su informe de la semana epidemiológica 36 del 2024, publicado el 11 de septiembre, muestra que los estados con tendencia ascendente de casos estimados son: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Pese a que Chihuahua no aparece en las tablas de riesgo e incluso es el único estado sin muertes por dengue, Ciudad Juárez, por su dinámica fronteriza en la que recibe personas del turismo ejecutivo, consular, médico, comercial o bien, la permanente movilidad humana, se encuentra en constante observación para la prevención de riesgos.

La doctora Verónica Carrión Falcón, epidemióloga de la Región Sanitaria Juárez dijo que, a nivel nacional siempre se ha tenido la vigilancia epidemiológica de cualquier enfermedad transmitida por vectores, como dengue, zika, chikunguña, paludismo, con vigilancia epidemiológica activa.

“Todos los casos que puedan cursar por una enfermedad parecida al dengue como, por ejemplo, aquellas personas que tienen fiebre, dolor muscular, dolor articular, que tienen dolor retrocular (detrás del ojo) son regularmente pacientes que se notifican para confirmar o descartar la enfermedad”, explicó la médico.

Precisó que aun cuando Ciudad Juárez no ha presentado casos de contagio local, se cuenta con la presencia del vector, el mosco que sí transmite, pero al no haber presencia de la enfermedad de forma natural no está en circulación ni se trasmite. Se han reportado alrededor de 20 casos sospechosos en lo que va del año, los cuales se descartaron y solo uno confirmado, el cual fue importado.

“Se mantiene la vigilancia epidemiológica, siempre en colaboración con todas las unidades de salud, ya sean públicas o privadas, en todos los centros de salud y todos los hospitales. No hemos tenido casos confirmados de dengue autóctonos, tuvimos un caso confirmado este año, que fue en una paciente que durante su trayecto (desde el estado de Hidalgo) empezó con sintomatología, llegó aquí y estuvo hospitalizada, mencionó que venía de una zona de dengue y fue picada por moscos. Se tomó la muestra y salió positiva, ese caso se queda para el estado de Hidalgo, no para Chihuahua”, comentó.

Los estados con mayor incidencia de casos confirmados, son: Colima con 345, Nayarit con 217, Morelos con 213, Guerrero con 134 y Tabasco con 118. El 41 por ciento de los casos confirmados del país lo concentra: Guerrero, con cuatro mil 983; Jalisco cuatro mil 829; Morelos cuatro mil 534; Michoacán tres mil 679; y Veracruz tres mil 612. En lo que va del 2024 en todo el país suman 261 mil 990 casos, mientras que en el año 2023, toda la república confirmó solo 100 mil 989 casos.

Pese a no ser una zona endémica, existe el riesgo de que personas portadoras de la enfermedad lleguen a la región, por lo cual el área de Vectores y Zoonosis realiza monitoreos, búsquedas intencionadas de mosquitos y el estudio de los mismos para analizar si son o no portadores de enfermedades transmisibles.

Prevenir en casa

Hábitos de limpieza intencionada y de observación para evitar la acumulación de agua en cacharros, áreas con escombro o basura, contribuyen a prevenir distintos tipos de vectores, no solo los mosquitos, sino también la garrapata, que es trasmisora de rickettsia, de la cual se han reportado 21 casos en Ciudad Juárez, de los cuales 12 han fallecido.

“Es importante que, hasta una sola corcholata de un refresco puede ser un lugar donde pueda haber agua y pueda un mosco depositar sus huevos, y esta parte la debemos de evitar. La población tiene que ayudar para evitar que haya más mosco, o que haya más garrapata, y puedan ser picados por alguno de ellos”, explicó la epidemióloga Verónica Carrión Falcón.

La médico destacó que es un comportamiento prevenible, tanto por acción de la misma población, para evitar la dispersión de los moscos, como la contención en caso de que ya se encuentren presentes, para lo que se debe realizar una fumigación asesorada.