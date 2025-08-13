Ciudad Juárez.- Las lluvias registradas la noche de ayer dejaron inundaciones en varias calles de la ciudad, afectando tanto a automovilistas como a peatones.

En la intersección de la avenida Reforma y la avenida Sanders se formó una laguna que bloquea el paso vehicular y peatonal, obligando a los conductores a buscar rutas alternas.

En la zona poniente, la fuerte corriente provocada por la tormenta arrastró varios vehículos hacia el Río Bravo, principalmente en la colonia Franja Sara Lugo, donde se reportaron daños materiales.

Autoridades municipales mantienen labores de monitoreo y exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por áreas afectadas por encharcamientos o corrientes fuertes.