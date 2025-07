Ciudad Juárez.- La temporada de lluvias ya llegó y con ella, una escena que se repite con frecuencia en calles y avenidas: autos varados en medio de encharcamientos o bajo aguaceros. Aunque a primera vista parezca solo “una mojada”, los daños pueden ser graves tanto en la parte mecánica como, sobre todo, en la electrónica del vehículo.

Pero, ¿por qué realmente se queda un auto cuando llueve y qué se puede hacer para evitarlo?

Hablamos con Martín, un mecánico con más de 35 años de experiencia, quien nos explica a fondo cómo sucede y qué implica este tipo de fallas.

El enemigo invisible: el agua y la electrónica

Uno de los principales problemas es que al cruzar charcos profundos o calles inundadas, el agua puede alcanzar y mojar componentes electrónicos sensibles. Muchos autos modernos están equipados con módulos y computadoras que controlan prácticamente todo: luces, sensores, frenos, motor y hasta la transmisión.

“Hay módulos que vienen siendo como pequeñas computadoras, también les dicen cuadros de control. Están conectados directamente con la computadora central y si les entra agua, se dañan. No están sellados. Las computadoras vienen cubiertas con una pasta, pero aun así puede filtrarse humedad y afectarlas”, detalló.

Una vez que estos sistemas fallan, el auto puede apagarse de inmediato o comenzar a presentar errores intermitentes difíciles de diagnosticar. Además, el daño no se queda ahí: fusibles, relevadores y cableado también se ven comprometidos, y la humedad empieza a corroer los contactos eléctricos, volviendo los problemas aún más frecuentes con el tiempo.

Golpe de agua: El daño total del motor

En el caso mecánico, el llamado golpe de agua es uno de los daños más graves. Ocurre cuando el agua entra al motor por la toma de aire, pasa al filtro y de ahí a los cilindros.

“Se mete el agua al pistón, se doblan las bielas y se daña completamente la máquina. Ese es un daño total. Ya no hay mucho qué hacer”, explicó.

Los motores no están diseñados para comprimir agua, y cuando esto ocurre, las piezas se fracturan o deforman. Este tipo de falla suele ser irreversible y requiere un reemplazo completo del motor.

Fallas costosas y reparación compleja

Cuando un auto se daña por agua, el costo de reparación puede ser muy alto. Las computadoras de los autos pueden costar desde 400 hasta más de mil dólares, dependiendo del modelo y año. Además, si es necesario reprogramar módulos, la factura crece.

“Hay que revisar todo: relés, fusibles, cableado… Si los cables se ponen verdes por la humedad, hacen falsos contactos. Luego la computadora ya no responde y hay que reprogramar todo. Y eso cuesta”, advirtió el mecánico.

También comenta que muchos módulos escasean porque los eléctricos ya saben cuáles son los más problemáticos y los compran por anticipado para tenerlos listos y venderlos, lo que puede aumentar los precios o dificultar conseguir los repuestos.

Las aseguradoras: otro obstáculo

Tener seguro no siempre garantiza que el problema será cubierto. Martín recomienda leer muy bien las letras pequeñas de la póliza:

“Muchas aseguradoras no cubren daños por inundación. Esas cláusulas vienen bien escondidas, y si no las leemos, luego nos llevamos la sorpresa de que no las hacen responsables. Es lo primero que las dicen: ‘esto no las cubre’”.

Otros factores de riesgo: Los baches

Además del agua, los baches —que proliferan durante la temporada de lluvias— también contribuyen a las fallas. Golpes fuertes en las llantas pueden dañar la suspensión, los rines, y provocar desalineación o incluso ruptura de piezas importantes del tren motriz.

Recomendaciones finales: Lo que sí puedes hacer

•Evita zonas inundadas: Si el agua cubre más de la mitad de la llanta, no te metas.

•No aceleres en charcos: Pasa despacio para evitar que el agua salpique al motor o al sistema eléctrico.

•Mantén tu carro en buen estado: Revisa sellos, sistema eléctrico, batería y filtros.

•Lee bien las pólizas de seguro: Asegúrate de que cubre daños por agua o inundaciones.

•Si ves baches, no las enfrentes rápido: Podrías dañar la suspensión o el sistema de dirección.

La recomendación del experto

“Si ves que está inundado, mejor dale la vuelta. Aunque sea más vuelta, aunque llegues tarde, no arriesgues tu carro. No es sólo lo que cuesta repararlo, es lo que pierdes en tiempo, seguridad y hasta el valor del auto”, concluyó.

En resumen: en época de lluvias, precaución no solo significa manejar más despacio, sino también saber por dónde no pasar. Tu vehículo y tu bolsillo te lo agradecerán.