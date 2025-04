Ciudad Juárez.- Con el inicio de la Semana Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud, a través del Distrito de Salud Juárez, instalará este sábado 26 de abril módulos de vacunación en diversos centros comerciales.

Karla Villegas, responsable del Programa de Vacunación del Distrito de Salud Juárez, informó que la campaña se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo y realizarán acciones intensivas de vacunación en diferentes puntos de la ciudad.

Los puestos fijos de vacunación se ubicarán en plazas comerciales y espacios públicos, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en los siguientes puntos:

* Plaza Las Torres

Av. de las Torres 2111

* S-Mart sucursal Anapra

Rancho Anapra 10715, Puerto de Anapra

* Plaza Las Misiones

Blvd. Teófilo Borunda #8681.

* Plaza Mi Libramiento

Primero s/n, Plutarco Elías Calles

* CS S-Mart Carlos Amaya

Perimetral Carlos Amaya 4474, Col. Galeana

* Plaza Alameda Iglesias

Av. Ejército Nacional 5230, Benito Juárez

* Mercado Óscar Ornelas

Tetzales y Olmeca, Col. Azteca

* Segundas Andrés Figueroa

Av. Sierra Madre del Sur y Eje Vial

* S-Mart Aztecas

Bulevar Zaragoza 3450, 32570

* S-Mart Acacias

Av. Sierra Madre del Sur

* Plaza Mi Talamás

Blvd. Manuel Talamás Camandari

* S-Mart Júpiter

C. Júpiter Rincones de Salvárcar.

* Plaza Galerías TEC

Av. Tecnológico 4704.

* S-Mart Curva

Perimetral Carlos Amaya Col Aztecas

* Plaza Juárez Mall

Avenida Ejército Nacional, 32607

* Plaza Gran Patio Zaragoza

Bulevar Zaragoza 6008

* Plaza Sendero

Francisco Villareal Torres 2050-A, Calle Valle del Sol

* Plaza Las Américas

Av. Benjamín Franklin 3220, Plaza De las Américas

* S-Mart Monte Blanco

Calle Monte Blanco

* Plaza Río Grande Mall

Av. Paseo Triunfo De La Republica 4450.

* S-Mart Ponciano

C. Ponciano Arriaga 2250

* S-Mart Altavista

C. Francisco Javier Mina 1150.

* Parque Plutarco Elías Calles

C. primero s/n

* Parque Rebote

C. Profesora Isaura Espinoza

* Deportivo Verde

C Puerto Palma 540

A la par se realizará una feria de salud en el Parque Central, desde las 9:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde.

Se instalarán módulos informativos, realizarán dinámicas y asistirá personal de salud capacitado para brindar atención y orientación totalmente gratuita a los asistentes.

Durante la jornada se brindarán los siguientes servicios:

• Módulo de vacunación para todas las edades

• Orientación en nutrición

• Salud mental y emocional

• Salud bucal

• Tuberculosis - Detección de síntomas respiratorios

• Promoción de la salud y prevención de enfermedades

• Prevención de enfermedades transmitidas por vectores

• Aplicación Cédulas de detección de cáncer infantil

• Información y orientación para adolescentes

• Salud sexual y reproductiva

• Detecciones de diabetes, hipertensión y dislipidemias.

• Detecciones VIH y hepatitis C

• Módulo de Cólera - Prevención en enfermedades diarréicas (Entrega de VSO/Plata coloidal)

• Módulo de MediChihuahua

El módulo fijo ubicado en Distrito de Salud Juárez, anteriormente Jurisdicción Sanitaria II, seguirá en funcionamiento, el cual opera de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, así como los sábados y domingos, de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

Es de suma importancia que los infantes completen sus esquemas de vacunación, mujeres embarazadas y adultos mayores estén protegidos, por lo que invitó a la comunidad aprovechar de estos servicios gratuitos.