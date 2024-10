Llevarán brigadas médicas gratis a estas colonias

Ciudad Juárez.- A partir del próximo 10 de octubre y hasta el 18 del mismo mes, se llevarán brigadas médicas gratuitas a diversas colonias de la ciudad.

Jesús García, encargado de despacho de la Dirección de Centros Comunitarios, informó que todo mundo tiene acceso a estos servicios gratuitos, por lo que hizo la invitación a que acudan al punto más cercano, pues la intención es reforzar la salud de los juarenses con el objetivo de cubrir las enfermedades respiratorias por el cambio de clima.

“Es importante que vayan porque contamos con todas las vacunas que se utilizan en esta temporada como son la vacuna tripe viral, hepatitis, polio, neumococo, influenza y covid estacional”, dijo el funcionario.

Durante estas brigadas se otorgarán los servicios de consulta médica, consulta dental, atención de psicología, rayos X, ultrasonido de embarazo, examen de la vista y donación de lentes, unidad dental, Papanicolau, retiro de verrugas entre otros.

Las brigadas medicas fueron calendarizadas de la siguiente manera:

• Centro Comunitario “La Montada”, jueves 10 de octubre de 3:00 PM a 7:00 PM

• CECYT 23, viernes 11 de octubre de 1:00 PM a 6:00 PM

• Primaria Socorro Rodríguez, lunes 14 de octubre de 9:00 AM a 1:00 PM

• Primaria Ford 180 C. María Covadonga Rivero Olae de Fornelli, martes 15 de octubre de 9:00 AM a 1:00 PM.

• Parque Héroes de México, miércoles 16 de octubre de 9:00 AM a 1:00 PM

• Primaria E. Medina González, jueves 17 de octubre

• Sauzal viernes 18 de octubre de 9:00 AM a 1:00 PM.