Ciudad Juárez.- Del 11 al 15 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado realizará una jornada de vasectomías gratuitas en Ciudad Juárez, con el objetivo de fomentar la planificación familiar.

Rogelio Covarrubias, director de la Región Sanitaria Juárez, informó que la semana pasada la Jurisdicción Sanitaria II recibió un reconocimiento por haber obtenido en 2023 el quinto lugar a nivel nacional, por su desempeño en acciones de promoción y prestación de servicios de vasectomía sin bisturí en la Secretaría de Salud.

María Antonieta Alcántara, responsable del Programa de Salud Reproductiva, comentó que, llevarán a cabo la jornada del 11 al 15 de diciembre, la cual está dirigida a todo hombre que haya concluido con su paternidad satisfecha.

Informó que los procedimientos se implementarán en dos centros de salud, en "Todos Somos Mexicanos", del 11 al 13 de diciembre, en un horario de 7:00 a.m., a 7:00 de la tarde.

En el Centro de Salud Águilas de Zaragoza, el 14 y 15 de diciembre, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Indicó que las citas se agendarán a los teléfonos, en el Centro de Salud "Todos somos Mexicanos", será (656)265-79-48 y (656)228-95-96, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 de la tarde.

En el Centro de Salud Águilas de Zaragoza al teléfono (656)843-80-75, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En el 2023 se realizaron mil 14 vasectomías en la Jurisdicción Sanitaria II, mientras que en lo que va del año, se han realizado 839 vasectomías.

El mes pasado se realizaron 100 vasectomías en el Centro de Salud "Todos Somos Mexicanos", en donde no hubo ninguna complicación.

Alejandro Alvarado, vasectomizador de la Unidad de Salud Todos Somos Mexicanos indicó que, el requisito indispensable es que ya no quieren tener más hijos.

Explicó que, es un procedimiento relativamente rápido y sencillo, prácticamente se hace una sola incisión, que mide de cinco a seis centímetros, el paciente sale caminando y posteriormente, se le da seguimiento para hacer un conteo espermático, para asegurarse de que no hay riesgo de un embarazo.

En cuanto a los tabúes, Francisco Torres, vasectomizador de la Unidad de Salud Águilas de Zaragoza comentó que no hay pérdida de cabello, cambios en la voz, pérdida de la libido o impotencia, que no engordarán y no produce cáncer, es un método de planificación rápido y gratuito.

Refirió que es un procedimiento que no requiere de hospitalización, ni estudios de laboratorios, es completamente seguro para los varones.

El procedimiento se encuentra entre los 20 o 25 mil pesos, sin embargo, en esta jornada será gratuito.