Llevará JMAS experiencia hídrica al NADBank Summit 2025 en Texas

Ciudad Juárez.- El director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) Sergio Nevárez, participará como panelista en el NADBank Summit 2025, foro internacional que reúne a autoridades, inversionistas y expertos en infraestructura y sostenibilidad en la frontera México-Estados Unidos, informó un comunicado.

El evento se celebrará en San Antonio, Texas, bajo el tema “Inversión en Infraestructura: Detonante de la prosperidad en la región fronteriza México-Estados Unidos”.

Nevárez intervendrá el jueves 28 de agosto en el Panel 1: “El agua es vital: invertir en agua mejora la calidad de vida e impulsa el crecimiento económico”, un espacio que destaca la importancia de este recurso como palanca para el desarrollo regional.

El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) ha financiado en Juárez proyectos clave junto con la JMAS, entre ellos la ampliación y modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Sur (2009) el proyecto de cogeneración (2015) en la misma planta, la instalación de una nueva línea de agua potable en los kilómetros y las mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario, en construcción desde 2024 y que beneficiará a más de 240 mil habitantes.

“La participación de la JMAS en el foro representa un reconocimiento a su labor en la gestión del agua, así como una oportunidad para fortalecer vínculos binacionales y atraer nuevas inversiones que detonen el desarrollo en Ciudad Juárez”, explicó el documento.