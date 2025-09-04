Ciudad Juárez.- En beneficio de la población juarense que busca continuar su educación de nivel secundaria y preparatoria, se firmó este jueves un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y el Instituto Chihuahuense de la Educación para los Adultos (Ichea).

La firma de convenio contó con la presencia del subsecretario de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes Estrada; la subsecretaria de DHyBC, Austria Galindo; y el director general del Ichea, Mario Eberto Jalavera Lino, quienes signaron el convenio de colaboración.

“Me acaban de pasar el dato, 47 jóvenes de cada mil desertan en la secundaria y en la preparatoria (…) Actualmente tenemos poco más de 500 personas mayores de 15 años cursando la secundaria a través del esquema del Ichea”, explicó Galindo.

Actualmente, el Ichea y la Subsecretaría ya cuentan con vinculación y el acuerdo firmado hoy busca que los 13 centros comunitarios del Gobierno del Estado cuenten con alumnos que puedan beneficiarse de los grupos de regularización educativa.

El director general del Ichea, Mario Eberto Jalavera Lino, informó que en Juárez tienen la meta de atender a 6 mil 172 personas en el 2025, de lo que se ha logrado cubrir un 71 por ciento del objetivo, que se buscará ampliar en los próximos cuatro meses a través de los centros comunitarios del estado.