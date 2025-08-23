Ciudad Juárez.– A una semana de haber iniciado su recorrido por diferentes ciudades de Latinoamérica, la activista medioambiental de origen canadiense, Emilie Teresa Smith, llegó hoy a Ciudad Juárez para reunirse con líderes de luchas ambientales en esa frontera.

Smith es la co-presidenta de la red cristiana internacional Oscar Romero en solidaridad con personas de América latina (Siscal), y actualmente realiza una peregrinación desde Canadá hasta Brasil, pasando por países de Latinoamérica, entre ellos México.

En entrevista con medios de comunicación y reunida con representantes de diferentes agrupaciones locales, destacó que su iniciativa no es promover soluciones, sino reunir los testimonios de lo que hacen activistas en las diferentes regiones, para replicar sus testimonios y unificar las luchas.

“¿Cómo empiezo? Yo soy abuelita de cinco, todos los que somos mamás, papás, abuelas, tíos, hemos pensado qué futuro estamos dejando para nuestros hijos. Yo sé que México tiene una larga lista de luchas populares, por eso me da mucho gusto estar aquí, yo no vengo aquí para darles soluciones, yo vengo a escuchar, a saber qué pasa”, expresó.

Detalló que a través de la iglesia anglicana, que ella representa en Canadá, existe una red de colaboración con los representantes en otros países de América Latina para llevar las voces de las necesidades, acciones y propuestas de las comunidades que estará visitando.

Estas propuestas serán presentadas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP-30), sin embargo, será en el área de activismo social que transcurre de forma paralela y que al concluir hace su propio planteamiento para exigir a las representantes de la reunión con representantes oficiales de cada uno de los 195 países participantes.

Dicha reunión se llevará a cabo en Belém do Pará, Brasil, que se encuentra dentro de la Amazonia, por lo que Emilie planeó una ruta para llegar desde Vancouver reduciendo el uso de aviones debido a la huella de carbono que genera el traslado en este medio de transporte, reemplazándolo en la mayor cantidad de tramos posibles por vehículos terrestres como autobús, tren e incluso barcos y animales de carga.

En la presentación del recuento de acciones medioambientales, el biólogo Damián López mencionó movimientos, como la lucha de Sierra Blanca en el Valle de Juárez, el movimiento social y jurídico que logró frenar la instalación de una empresa minera en Samalayuca, así como pronunciamientos y la lucha del grupo Defensa del Río Bravo que ha hecho visible la contaminación de este cuerpo de agua que se comparte con Estados Unidos.

Mencionaron otras iniciativas que resaltan la importancia de la Sierra de Juárez como captador de agua de lluvia para los mantos acuíferos, así como la lucha por la restauración ecológica del parque público El Chamizal.

El documento que recaba los testimonios históricos y vigentes en la actualidad fue entregado a Smith para que lo integre en el documento de representación que llevará a Brasil.

La activista invitó a los fronterizos a seguir su recorrido en las acciones que se generen con esta iniciativa a través de sus redes sociales, como Instagram ,en donde la pueden encontrar como @Emilie.t.smith.

Mañana domingo 24 de agosto se llevará a cabo recorrido por la zona de El Valle de Juárez en el que participará la activista, el punto de reunión es el Museo Regional Del Valle de Juárez en el poblado de San Agustín a las 9:00 de la mañana.