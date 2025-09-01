Llevan trámite de licencias a la academia de la Guardia Nacional

Ciudad Juárez.- En atención a grupos que puedan requerir el trámite de sus permisos de conducir, la unidad móvil de Licencias del Estado vistió este lunes la Academia de Formación Profesional de la Guardia Nacional, en donde se completaron más de 300 trámites.

La dependencia informó que se busca acercar los servicios a la ciudadanía de forma “humana, eficiente y directa”, beneficiando a personas que realizaron el trámite por primera vez y de renovación de su licencia de conducir durante la jornada especial realizada hoy para regularizar su documentación de manera ágil y segura.

“Este tipo de acciones reflejan nuestro compromiso con la población y con mejorar cada día el servicio que ofrecemos. Nos llena de orgullo ver a la gente salir con su trámite resuelto y con una sonrisa”, expresó la coordinadora estatal, Itzel Castillo, quien reconoció el respaldo de las instituciones involucradas.

Las visitas de la unidad móvil son parte de una estrategia estatal para descentralizar los servicios y facilitar el acceso a trámites esenciales para la ciudadanía, especialmente en zonas donde la demanda es alta y el acceso a oficinas puede ser limitado, detalló la dependencia.

La delegada Estefanía Moreno destacó el impacto positivo de llevar los trámites de manera directa a quienes los necesitan y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Previamente, la coordinadora Castillo dio a conocer que el módulo itinerante de Licencias continuará visitando otros espacios de la ciudad en donde se realice la solicitud por parte de grupos, empresas, vecinos u organizaciones que tengan por lo menos 70 trámites a realizar.