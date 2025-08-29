Lleva tu paraguas; pronostican lluvias el día del concierto de Natalia Jiménez

Ciudad Juárez.– Si tienes pensado acudir este próximo domingo al concierto de Natalia Jiménez, evento enmarcado en el Festival de Juangabrielisimo, deberás tomar tus precauciones y llevar tu paraguas, ya que se prevé la posibilidad de precipitaciones para ese día.

Este próximo domingo 31 de agosto la Dirección de Protección Civil anunció que se prevé hasta un 80 por ciento de posibilidad de lluvia, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, detalló que durante anoche se presentaron algunas precipitaciones en el área de El Chamizal y por la zona de Zaragoza, las cuales dejaron encharcamientos en varios puntos de la ciudad, pero anticipó que la mayor descarga de agua se prevé para el día domingo.

“Hay que estar atentos y pendientes, estas microtormentas son por condiciones propias del clima de la ciudad, regularmente se arman en el norte de la frontera, y llegan a nuestra localidad, hacen una descarga rápida con un volumen de agua bastante fuerte”, dijo el director.

Dijo que en caso de alguna emergencia la ciudadanía puede hacer su llamado al 911 donde se atenderán cada una de las emergencias.