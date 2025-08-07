Ciudad Juárez.– Con el objetivo de atender las necesidades de los habitantes de las colonias Cerrada del Parque y San Francisco, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) instaló módulos de atención en el parque deportivo San Francisco, para brindar asesoría y ofrecer descuentos de hasta el 80 por ciento en cuentas con adeudos.

La atención fue gestionada por personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, tras una visita realizada la semana pasada, en la que los vecinos solicitaron apoyo tanto de la JMAS como del Municipio, explicó Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso.

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la JMAS, señaló que una de las principales molestias manifestadas por los vecinos fue el brote de agua tras las lluvias. En conversación con los colonos, aclaró que dicha situación corresponde al manejo de aguas pluviales, no a agua potable ni de drenaje, por lo tanto, no es responsabilidad directa de la Junta.

“Queremos estar cerca de la gente con los servicios de cobranza y regularización. Son los programas que tenemos de apoyo. Dependiendo de los meses de adeudo, y si se trata de un negocio o una casa habitación, los descuentos pueden llegar hasta el 80 por ciento”, explicó Nevárez.

Durante la jornada, personal de atención múltiple de la JMAS revisó cuentas de usuarios, verificó contratos según el tipo de uso del agua, y ofreció convenios de pago para quienes tenían adeudos.

También se ofrecieron contratos con descuento para adultos mayores y familias con integrantes que tengan alguna discapacidad permanente.

Al evento asistió el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Jiménez Vargas, quien acudió para conocer las necesidades de la comunidad relacionadas con trámites municipales y apoyar en sus gestiones.

El módulo de atención fue instalado en el parque deportivo San Francisco, ubicado entre las calles Año 1659 y Fray Juan Talavar.