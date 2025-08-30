Ciudad Juárez.- Priorizando la cobertura de salud, el Gobierno del Estado ofrece hoy más de 18 servicios en la Feria de Salud que se instaló al exterior de las oficinas del Mezquital, en donde se dieron cita funcionarios de diferentes áreas y dependencias para facilitar el acceso a la población.

El representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz Villegas; el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el director de Salud, Rogelio Covarrubias; y otros funcionarios estuvieron presentes en la inauguración de los servicios a beneficio de las familias del Mezquital.

Los módulos se encuentran instalados en el cruce de la avenida Mezquital y calle Almendra, en donde se ofrecen desde consultas médicas, lentes gratuitos y afiliación al servicio de Medi Chihuahua.

“Agradecer a la secretaría de Salud del Estado, al secretario Gilberto Baeza por todo el apoyo que está brindando aquí en la ciudad. Para la gobernadora Maru Campos, este evento, este programa que es Medi Chihuahua es de sus principales puntos de oferta social para toda la población juarense”, expresó Ortiz Villegas

“Debemos estar claros de que tenemos una gobernadora preocupada por las causas, por la salud de los juarenses, de niñas y niños. Tenemos problemas que hemos enfrentado gracias al liderazgo de nuestra gobernadora Maru Campos, como es el sarampión que estamos enfrentando”, señaló el secretario de Salud, Gilberto Baeza.

El evento inició a las nueve de la mañana a ofrecer servicios sin costo a la población y estará disponible hasta las 2:00 de la tarde con opciones como:

- Consulta médica general

- ⁠Prevención de enfermedades cardiometabolicas

- ⁠Orientación en nutrición

- ⁠Vacunación

- ⁠Orientación de salud mental

- ⁠Prevención de adicciones

- ⁠Prevención en violencia familiar

- ⁠Detección de cáncer infantil

- ⁠Envejecimiento saludable

- ⁠Educación sexual para adolescente