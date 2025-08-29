Llenos los cruces internacionales

Ciudad Juárez.– Conductores que este viernes se dirigen a El Paso, Texas, reportan tiempos de espera que van desde 45 minutos hasta más de una hora para cruzar la frontera.

En el caso de los usuarios que transitan por el puente Santa Fe, señalan que la fila se extiende varias cuadras detrás de la caseta de cobro y permanece llena una vez realizado el pago correspondiente.

En el puente Zaragoza, la fila alcanza más allá del establecimiento Toro Bronco, lo que ocasiona tiempos de espera de aproximadamente una hora.

Finalmente, en el puente Libre también se reporta una larga fila que llega casi hasta el puente de Las Sandías, para quienes acceden por el lado de Pérez Serna.

El reporte en tiempo real puede consultarse en este enlace.