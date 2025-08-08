Llenos los cruces internacionales

Ciudad Juárez.– Este viernes se observan largas filas en los cruces internacionales, lo que provoca que los tiempos de espera se prolonguen hasta por más de una hora.

Durante un recorrido matutino por los cruces, se constató que en el puente Libre la fila para quienes llegan por la avenida Pérez Serna se extiende hasta la sede de la Guardia Nacional.

Para quienes se dirigen a este mismo cruce pero por el lado de la avenida De las Américas, la fila alcanza el retorno de la Abraham Lincoln.

Usuarios que cruzan por la zona Centro reportan que la fila se extiende más allá de la farmacia Similares y, una vez que se llega a la caseta de cobro, se observa lleno total.

Finalmente, para quienes buscan cruzar por el puente Zaragoza, la fila se extiende hasta la altura de la curva, además de que se reporta un flujo lento.

La recomendación para los conductores es manejar con precaución y cordialidad, además de salir con anticipación para evitar retrasos en sus actividades.

El reporte en tiempo real puede consultarse en este enlace.