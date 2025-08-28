Ciudad Juárez.- Las artes escénicas están de fiesta en la Muestra Estatal de Teatro (MET) que llegará a esta frontera del 18 al 25 de septiembre, ofreciendo funciones de ocho obras durante una semana.

Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura, presentó hoy en Juárez las fechas del evento e informó que contarán con sedes alternativas en otro municipios y localidades.

“No es casual, es finalmente en gran medida por esta vocación tan fuerte de las artes escénicas en la zona fronteriza. Estaremos acá como sede principal, también estaremos en algunos municipios de la región, Ahumada, Guadalupe, Praxedis, en el Valle de Juárez en San Agustín, también en Samalayuca”, informó la secretaria. Foto: Denise Ahumada

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, reconoció el trabajo de la Secretaría de Cultura y el beneficio de ofrecer opciones de recreación para las familias fronterizas.

“Los juarenses lo que necesitamos precisamente son espacios para podernos divertir, conocer, entretener y me parece que esta muestra nos da esa oportunidad “, señaló Ortiz.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, informó que la sede principal de la MET será el teatro experimental Octavio Trías, dentro del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), además de ofrecer una función en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Tecnología de Ciudad Juárez (UTCJ).

“Vamos a tener presentaciones estelares todos los días a las 7:00 de la tarde en el Octavio Trías; el 20 de septiembre vamos a estar en el Gracia Pasquel. También vamos a tener espacios alternativos, agradecemos a las sedes que están abriendo espacios con un interés genuino y apoyo”, detalló Rodríguez.

Las obras que se presentarán se postularon a través de una convocatoria nacional en la que quedaron seleccionadas al rededor de 60 creadores de las compañías que presentan las puestas en escena:

1. "La intensa y fugaz vida de Anna y Paco" por Didascalia Teatro.

2. "JANE, hogar dulce ahogar" por La Última Butaca.

3. ﻿﻿﻿"Picnic para uno" por TiaTro.

4. ﻿﻿﻿"Elefante" por Telón de Arena.

5. ﻿﻿﻿"El Virus del Crecimiento" por Grupo de Teatro Manitas TravieZas.

6. El ocaso de Paquimé porTíteres y Marionetas El Tenderete.

7. "Fortuna y la Máquina de Lluvia" por Lunajero Teatro.

8. "La hija salvaje de la tierra" por Teatro Bárbaro.

En la categoría especial con oportunidad para creadores locales fueron elegidas las obras: "En el Borde" por Paloma Negra Productions; "Leperas contra mocosos" por Hybris Teatro; y "Quisiera / Ser" por Teatro No Lineal.

Con el objetivo de que la población pueda ejercer su derecho a la cultura, las obras de teatro llegaran a espacios no convencionales, como el Centro de Reinserción Social (Cereso); escuelas como el Cecytech; y sitios donde se encuentran albergadas familias en contexto de migración.

Además de las presentaciones la MET ofrecerá talleres a los creadores, que estarán disponibles de forma gratuita en áreas como cabaret, clown, historia del teatro, entre otros. El registro podrá realizarse en línea a través de la página oficial de la Muestra Estatal de Teatro.