Llegará Ebrard el 28 de agosto a Juárez

Ciudad Juárez.- El próximo jueves 28 de agosto, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, visitará Ciudad Juárez con el fin de dar seguimiento a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, iniciativa con la que se busca impulsar el crecimiento económico y social mediante la atracción de inversiones y la generación de empleos.

La gobernadora Maru Campos Galván confirmó su presencia y señaló que acompañará al funcionario federal durante su recorrido en la frontera, con el propósito de reforzar la coordinación y los esfuerzos para brindar más oportunidades a esta región de la entidad.

Los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar fueron presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 26 de junio, y estarán ubicados en diversas zonas del país para detonar el crecimiento económico; entre ellos se encuentra Ciudad Juárez.

Hasta el momento no se ha revelado la zona que visitará el secretario, ni tampoco las acciones específicas de trabajo, las cuales serán anunciadas el mismo día de su visita a la frontera.