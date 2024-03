Ciudad Juárez- A días de que cierre la tercera semana de campañas, el candidato a diputado federal por el Distrito 03 de Movimiento Ciudadano, Mario Arturo Pico Castañeda, puntualizó que llegando al Congreso de la Unión todos los legisladores están obligados a quitarse los colores para trabajar por la gente en lugar del partido político al que representan.

Asimismo, Pico Castañeada destacó para el programa “Decide 2024” de Radio Net 1490, la necesidad de que los gobiernos sean auditados por órganos externos para evitar que se desvíen fondos y se inviertan de manera integran a beneficio de la ciudadanía.

“Tenemos varias propuestas de gestiones para obra pública y para bajar recursos, pero con auditorias que no sean del estado ni del municipio, donde se audite el recurso que se va a implementar y que se cuide hacia donde se va ir. Van a ser trabas para que los políticos no se roben el dinero. Que cada recurso venga con una auditoría externa para quien reciba el recurso para que no haya moches para sus compadres. Yo soy un convencido de que en el Congreso se tienen que quitar los colores, no puede haber colores ni partidos”, expresó el candidato.