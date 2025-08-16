Ciudad Juárez.- Miles de fronterizos llegaron la tarde de este sábado para celebrar a Juan Gabriel en el festival "Juárez en la Juárez, Amor Eterno".

La avenida Juárez quedó cerrada a la circulación vehicular para que los peatones puedan disfrutar del festival.

La fiesta inició desde las 2:00 de la tarde y se prolongará hasta las 2:00 de la mañana del domingo.

En el lugar se puede consumir de toda clase de comida y bebidas en un ambiente familiar.

