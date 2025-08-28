Ciudad Juárez.- Aún con más de tres horas por comenzar la justa entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua, fanáticos del beisbol llegaron al Estadio Juárez para disfrutar del partido.

Desde alrededor de las 3:00 de la tarde había algunas almas fronterizas que buscaban estacionamiento para disfrutar de la Serie final de la Liga Estatal de Beisbol.

Para las 5:00 de la tarde, decenas de juarenses ya hacían fila para ingresar al estadio y con toda tranquilidad, comenzar con el apoyo a la novena juarense.

La final regresó a la frontera luego de dos partidos en la Capital del Estado en el cual, regresaron ambos equipos con un triunfo en la bolsa.

El partido dará inicio a las 7:45 de la tarde y al terminar, habrá música en vivo.