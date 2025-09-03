Ciudad Juárez.- Debido a que el estado de Chihuahua, lidera el número de casos confirmados de sarampión todo en el país, la Secretaría de Salud Federal y del Estado mantienen los esfuerzos de vacunación para frenar los contagios. Esta semana llegaron a Juárez 40 mil dosis contra el sarampión.

El doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez, informó que el lunes 1 de septiembre se recibió una dotación del biológico para continuar con la vacunación en la región.

“Tenemos 40 mil dosis que vamos a aplicar, y si se terminan, el Estado, nuestro secretario de Salud, Gilberto Baeza nos dijo ‘pídalas en tiempo y forma y se las damos’ y eso ocurrió el lunes que nos llegó un thermo king (camión de carga) con 40 mil dosis”, explicó.

Los puntos de vacunación disponibles son los 23 Centros de Salud que incluyen a los municipios de Juárez, Ahumada, Praxedis y Guadalupe:

Además, se contará con puntos de vacunación en colaboración con la Subsecretaría de Educación y Deporte los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2:30 a 6:00 de la tarde durante las inscripciones en los dos nuevos Centros de Estudios de Bachillerato (CEB):

- CEB 9/2 en las instalaciones de la escuela secundaria federal número 20, ubicada entre las calle Omar y Gerardo del poblado de Loma Blanca.

- CEB 9/3 en la zona del Parque Industrial Fernández, la escuela secundaria estatal 3061.

El próximo sábado se instalará un punto de vacunación en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) para continuar con la estrategia masiva de vacunación en donde se estima aplicar mil dosis, informó el médico.

Destacó que se mantiene la atención permanente del módulo de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria II, en las oficinas ubicadas a espaldas del Hospital de la Mujer en la avenida Paseo Triunfo de la República, con un horario de fines de semana en el que se atiende sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

“Si yo me vacuno, yo me protejo, pero automáticamente estoy protegiendo al otro”, apuntó el doctor Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez al exhortar a la población a recibir la vacuna.