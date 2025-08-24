Llega la 'Temporada Taurina 2025' a Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- La empresa Espectáculos Monterrey anunció la Temporada Taurina 2025 en Ciudad Juárez, que busca fortalecer la identidad cultural de la frontera y proyectarla a nivel internacional.

En un comunicado se explicó que desde 1880, la fiesta brava ha sido un referente artístico y tradicional que también genera una derrama económica significativa en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, consolidándose como un atractivo para visitantes de México y Estados Unidos.

En esta edición se presentarán seis corridas que combinarán figuras consolidadas y nuevas promesas de la tauromaquia. Los primeros tres carteles quedaron confirmados:

19 de septiembre (8:00 de la noche) – Corrida benéfica con toros de diversas ganaderías y la participación de José Mauricio, El Calita, Diego Sánchez, Armillita IV, Isaac Fonseca y Arturo Gilio.

3 de octubre (8:00 de la noche.) – Ganadería “El Milagro”, con la actuación del español Román Collado y dos triunfadores de la corrida benéfica.

19 de octubre (4:30 de la tarde) – Ganadería “Begoña”, con Antonio Ferrera, Luis David y Leo Valadez.

La venta de abonos y boletos estará disponible a partir del 28 de agosto en línea a través de Don Boleton y en tiendas Sound.

La taquilla de la plaza abrirá el 8 de septiembre, con descuentos especiales para quienes adquieran entradas para varias corridas.