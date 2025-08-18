Ciudad Juárez.- La precipitación alcanzó la tarde de este lunes la zona del Centro Histórico y alrededores.

La dirección de Protección Civil Municipal había realizado una alerta preventiva por la formación de tormentas, especialmente en la zona de la Sierra de Juárez.

Luego de que habitantes de colonias como Anapra, Lomas de Poleo y Felipe Ángeles reportaran la precipitación, esta alcanzó también zonas céntricas.

También la corporación municipal informó que la intensidad de la tormenta disminuyó, por lo que la lluvia podría presentarse de manera leve a moderada.