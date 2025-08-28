Llega el dengue a Juárez

Ciudad Juárez.- Un paciente que contrajo dengue en Veracruz fue diagnosticado en Ciudad Juárez, dando el primer caso de esta enfermedad en esta frontera y el segundo en la entidad, informó la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua.

Destacaron que se trata del segundo contagio en la entidad, ya que el primero se reportó en el municipio de Meoqui, se trata de un menor de edad, quien tenía su residencia en el poblado de Lázaro Cárdenas, quien perdió la vida, víctima de del virus.

Desde el inicio del año y hasta el pasado 25 de agosto se habían vigilado un total de 50 casos sospechosos de la enfermedad, pero fueron descartados los cuales se registraron en: 23 casos sospechosos de dengue en Chihuahua, 13 en Ciudad Juárez, ocho en Parral, 5 en Creel y 1 caso en Camargo.

El dengue, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus infectados.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas suelen durar dos a siete días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en la cabeza (detrás de los ojos) malestar generalizado, dolor en articulaciones, dolor en músculos, enrojecimiento en la piel, náuseas, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por la nariz o encías, o moretones en la piel.

Ante los casos positivos la Secretaría de Salud dio inicio a las siguientes acciones:

Se realiza una investigación epidemiológica sobre el caso

Fumigación en la zona afectada y áreas de riesgo, en calles y colonias aledañas.

Promoción de medidas preventivas para la eliminación de criaderos de mosquitos.

Acciones de sensibilización a la población sobre prevención del dengue. (Todo lo anterior con apoyo de los municipios).

Recomendaciones a la población:

Eliminar la acumulación de agua en patios y recipientes.

Tapar o cubrir contenedores que puedan almacenar agua.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar ropa de manga larga y repelente para evitar picaduras.

Acudir de inmediato a su unidad de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

Evitar la automedicación.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de proteger la salud de la población y exhortó a la ciudadanía a sumarse a las medidas preventivas para contener la propagación del mosquito transmisor del dengue.