Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió a la develación del busto del primer sacerdote de la Parroquia de la Natividad del Señor.

El edil llegó acompañado de su esposa, Rubí Enríquez al templo ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles, a metros del cruce con Hermanos Escobar.

Pérez Cuéllar escuchó la misa celebrada por Víctor Manuel Ortega, canciller de la Diócesis que llegó en representación del Obispo.

En el monumento, fue colocado el busto del sacerdote Juan Manuel Villaseñor, cuya familia acudió al homenaje; la primer piedra del templo y también primer campana.

Tras la bendición, el edil convivió algunos instantes con la comunidad parroquial.