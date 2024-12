Llaman a vendedores de artículos navideños a tramitar permisos en Juárez

Ciudad Juárez.– La Dirección de Regulación Comercial dio a conocer que continúan con la expedición de permisos para que los vendedores oferten sus productos alusivos a Navidad en diferentes puntos de la ciudad.

Estos permisos se estarán otorgando hasta el próximo 25 de diciembre y los requisitos son tener la credencial de elector vigente y la ubicación de dónde estará el puesto semifijo, dio a conocer Arturo Urquidi Astorga, encargado del área.



“Los comerciantes estarán ofreciendo productos alusivos a la Navidad, como lo son luces, artículos navideños, gorros, figuras led, inflables, entre otros”, dijo.



El funcionario mencionó que la ubicación podrá ser en cualquier lugar siempre y cuando no obstruya banquetas y no cause conflicto.

El costo es de mil 195 pesos por toda la temporada.