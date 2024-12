Llaman a poner atención a trastornos de salud mental en esta temporada invernal

Ciudad Juárez.- Durante esta temporada decembrina se presentan diversas emociones en la población, como ilusiones, añoranza, amor, tristeza, culpa, vergüenza, las cuales pueden derivar en trastornos mentales como la depresión y ansiedad, dio a conocer Rogelio Covarrubias, director de la Región Sanitaria Juárez.

Mariana Salcido, psicóloga del Distrito de Salud Juárez, señaló que en esta época todas las emociones se potencializan, si las cosas no son como ellos esperaban, si hubo pérdidas familiares o laborales, además de la presión social y económica en esta temporada.

Explicó que muchas personas no saben cómo manejar estás emociones, por lo que se angustian y se entristecen. Si ya se tienen antecedentes de síntomas de depresión, pueden comunicarse a la línea activa de crisis 911 o a la línea de la vida 800-911-20-00.

Indicó que es importante prestarle atención a los duelos no resueltos, pérdidas y ansiedad, atenderse y no minimizar, pues no se trata de una cuestión solamente de actitud.

El clima interviene en trastornos mentales

La psicóloga Mariana Salcido informó que los trastornos mentales estacionales se incrementan en la temporada invernal, ya que tienen una disminución a la exposición solar y cambian sus actividades.

En la salud mental, es más complicado confirmar los síntomas o afecciones, como lo sucede en los padecimientos físicos. Además, se requiere de un tratamiento psicológico y uno farmacológico.

Sin embargo, curiosamente en esta época aunque las afecciones de salud mental incrementan, las llamadas a las líneas de crisis disminuyen.

En esta época incrementan las adicciones

Lizeth Gutiérrez Perea, encargada del Centro de Atención a las Adicciones, informó que durante está temporada surge un incremento en el consumo de sustancias ilegales y legales, como el tabaco y alcohol, por lo cual hacen un llamado a la ciudadanía para tener un consumo adecuado, ya que los excesos pueden llevar a consecuencias graves.

Refirió que en Juárez la sustancia adictiva de inicio es el alcohol, por lo cual pide que aquellas personas que tienen este tipo de disparadores, se comuniquen a las líneas de crisis y de la vida, o se acerquen a las oficinas de la comisión en el Capacits; todo los servicios que ofrecen son gratuitos.

En Ciudad Juárez, la droga de mayor impacto es la metanfetamina, y el promedio de edad es de los 23 a los 30 años. Así como la cannabis o marihuana, así como el alcohol. En este año y hasta el mes de noviembre, se han atendido cerca de 3 mil 400 personas a través de los Cecosamas.

Sin embargo, actualmente existen otros tipos de adicciones, pues no sólo hay dependencia a sustancias psicoactivas, sino también a las redes sociales, a la tecnología, ludopatía (adicción al juego), los cuales se pueden confundir con ejercicios culturales.

Las personas que necesitan atención pueden acudir a su centro de salud más cercano, hay nueve centros que cuentan con atención psicológica, así como el Centro Integral de Salud Mental, el cual cuenta con un grupo multidisciplinario.

Asimismo, en la frontera existen tres Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosamas), antes denominados CAPAS, así como en las oficinas de la Comisión Estatal de Adicciones, en el edificio de Capacits.