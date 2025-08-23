Ciudad Juárez.- A unos días de que se lleve a cabo un nuevo juicio en contra de Naomy Yamile, R. P. por el delito de violación con penalidad agravada y maltrato infantil; familias de niños afectados por abuso sexual en guarderías, llamaron a los juarenses para que se unan a una protesta solidaria.

Este sábado 23 de agosto familias usuarias de siete guarderías de la ciudad participaron en una manifestación pacífica que liberó las casetas de cobro del puente internacional Paso del Norte (Santa Fe) para exigir justicia y denunciar el temor de que pueda existir impunidad en los casos que han sido llevados a juicio.

En la protesta dieron a conocer el llamado para una próxima movilización pacífica que se ha programado para el miércoles 27 de agosto, de 8:00 a 10:00 de la mañana en Ciudad Judicial, ubicada en la calle Barranco Azul, entre las calles Terrero y La Noria de la colonia Toribio Ortega.

“Hago un llamado a las autoridades que se encargan de regular a las guarderías que se encuentran en esta ciudad Juárez, a que se comprometan a tener las regulaciones pertinentes para cada una de las guarderías, para que este tipo de casos ya no sigan en aumento”, se pronunció una de las madres de familia que se manifestaron frente al puerto fronterizo.

Destacó que existen más de 100 casos de niños víctimas, los cuales cuentan con carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de abuso sexual infantil.