Ciudad Juárez.- La Operadora de Transporte (OTV) dio a conocer que el ingreso de bicicletas, scooters plegables, patines, patinetas y carritos de mandado pequeños, está permitido en las estaciones y unidades del Juárez Bus, por lo que se invita a los usuarios a transportarlos de manera responsable para no afectar la operación del servicio.

Antes de ingresar a las estaciones, es indispensable que estos artículos estén completamente plegados o cerrados, con el fin de facilitar la movilidad al interior de los vehículos, en caso de los carritos de mandado se exhorta a evitar obstrucciones en los pasillos.

Durante las horas pico, cuando la afluencia de personas es mayor, se recomienda esperar la siguiente unidad para garantizar la seguridad y comodidad de todas y todos los juarenses.

Así mismo se pone a disposición la línea de atención de Juárez Bus vía WhatsApp al (656) 852 7384 para reportes o dudas sobre el servicio.