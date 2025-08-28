Ciudad Juárez. – En las actuales condiciones de incertidumbre, sobre regulación y reajustes económicos en el mundo es importante estar al día, usar y capacitarse en los temas de Inteligencia Artificial(IA) así lo afirmó Abiel Carrillo, CEO de "Impulse 4.0", que es una empresa 4PL líder que abre el camino para la cuarta revolución industrial de las cadenas de suministro globales.

Este fue parte de su mensaje en la conferencia “Inteligencia Artificial en Toma de Decisiones y Logística que se dio hoy en el marco del evento MRO-Connect.

El empresario señaló que debido a las actuales condiciones de incertidumbre, sobre regulación y reajustes económicos, es importante estar al día sobre esta importante herramienta que de forma personal ya utiliza.

Explicó que él utiliza agentes de IA para la administración de inventarios y logística en los almacenes, lo que es de gran ayuda, pues de procesos que en el pasado le llevaban dos días, se redujeron a solo segundos.

“La tendencia tecnológica es irreversible, por tanto, adultos y jóvenes en las empresas deben capacitarse para su uso profesional, de no hacerlo, se irán quedando atrás en las oportunidades laborales e incluso, sin trabajo”, advirtió el empresario.

Sostuvo que luego de tantos cambios en las leyes laborales en México, tienen preocupados a los empresarios y que esas regulaciones tendrán un impacto en el manejo de los costos laborales, haciendo un mayor uso de IA.

Esta conferencia fue una de las muchas que se llevarán a cabo esta y las próximas semanas a través de la MRO Connect, que es un avance y forma parte del evento anual Expo Maquila que se lleva a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre en el centro de convenciones Injectronic.