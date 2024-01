Llaman a ahorrar este inicio de año para fondo personal de emergencia

Ciudad Juárez. - Con la llegada del nuevo año vienen las deudas por los obsequios y el pago de impuestos, por lo que Isaac Sánchez Juárez, encargado del Laboratorio de Economía de la UACJ, llamó a los ciudadanos a crear un Fondo Personal de Emergencia.

“Debemos de ahorrar, porque jóvenes no vamos a ser siempre, ni siempre vamos a tener edad laboral, hay que crear fondo de ahorro y uno de estos fondos de ahorro es el que llamé fondo de emergencia”, explicó el economista.

El experto dijo que el inicio de año es un tiempo propicio para el ahorro: “Ahorita la tasa de interés es alta, entonces ahorrar es una buena opción, las inversiones no riesgosas están aportando un rendimiento anual entre el 10 y el 12 por ciento, es una buena opción crear estos fondos de emergencia, sobre todo en el inicio de año que todo mundo se plantea metas para lo que viene”, mencionó el experto.

Este fondo, como su nombre lo dice, es un recurso que cuando empieza a reservarse, no se debe utilizar en cosas que no son emergentes, como la compra de una televisión o un celular (que este puede convertirse en emergente si se usa para el trabajo), debe ser usado para cuestiones urgentes, “es un dinero que no se debe tocar”.

Una de las características de reservar este dinero, es que si se deposita en alguna cuenta debe tener disponibilidad inmediata para emergencias de salud por ejemplo, expuso el especialista.

“Se le llama también dinero para “época de vacas flacas”, cuando se pierdo el trabajo y me quedo sin el ingreso, que me pueda proteger dependiendo de la cantidad 3 o 6 meses”, explicó Sánchez Juárez.

Este fondo debe cultivarse por ejemplo mes por mes y debe incrementar con aportaciones regulares, aunque hay quienes recomiendan que las aportaciones cumplan con cierto porcentaje de los ingresos.

“La verdad es que no hay reglas, al final del día es lo que uno pueda aportar y la única regla es que entre más se pueda aportar a este fondo de emergencia, mucho mejor para las finanzas personales”, dijo el académico.