Llama Elizabeth Villalobos a la unidad en Canaco

Ciudad Juárez.- Luego de asumir como presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Elizabeth Villalobos Luna llamó a los agremiados del organismo a la unidad.

Villalobos se convirtió en la segunda mujer en dirigir este organismo en 135 años desde Nora Yu.

"Primero que nada, la unidad, la transparencia y la inclusión", el juego ha terminado y ahora, como amigos de siempre, trabajaremos juntos por la cámara", expresó.

Tras su toma de protesta, destacó que su relación con Iván Pérez, su contendiente más cercano en el proceso electoral, quedó en buenos términos, sellada con un abrazo.

"Esto es parte del juego de la vida. Ahora que el juego ha concluido, seguimos siendo amigos como antes", insistió.

Acerca de los incidentes de agresiones previas a la elección, señaló que no estuvieron relacionados con las planillas que competían por la presidencia y el consejo de la cámara. Sin embargo, reconociendo la posibilidad de que dichos eventos pudieran haber generado divisiones, afirmó que trabajarán en la unión de Canaco.

En cuanto a Rogelio Ramos, presidente saliente, lo describió como su mentor, a quien admira y respeta. "Parte de lo que soy y de estar aquí se lo debo a él", afirmó la empresaria.

Respecto a la solicitud de expulsión de Ramos, al igual que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Villalobos afirmó que es ajena a esta petición.

"No tengo conocimiento del tema, ya que no pertenezco a ninguno de los organismos mencionados. Mi celular se apagó, por lo que estoy enterándome ahora. No es una decisión que pueda tomar Canaco en este momento. No sé si se planteará más adelante, pero por ahora no puedo tomar una decisión", afirmó Villalobos, reconociendo que el presidente saliente es parte del llamado a la unidad.

Entre los compromisos que tiene como nueva presidenta de Canaco, mencionó la organización del Congreso de Mujeres, en colaboración con la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), además del tema relevante de las elecciones del próximo 2 de junio.