Ciudad Juárez.- Respetar que todas las personas son diferentes es el mensaje de inclusión que promueve la caravana por el Día Mundial del Síndrome de Down, y en su edición número 11 invita a las familias fronterizas a formar equipo con sus seres queridos, amigos y colegas para participar e impulsar la concientización de esta condición genética que modifica al par 21 con un cromosoma adicional.

La maestra Ana Silvia Sández, integrante del equipo fundador del evento convocado por el Centro de Enseñanza y Aprendizaje para Niños y Adultos con Síndrome de Down (CEAS) compartió con Netnoticias que aun cuando la conmemoración es el viernes 21 de marzo, trasladarán la caravana para el domingo 23 de marzo para fomentar la participación de todas las familias.

“Para que esté la familia presente y pueda celebrar este día con sus amistades y su familia, vamos a tener activación física inclusiva, danza folclórica, música y vamos a tener un premio para la familia más inclusiva; son de las relaciones afectivas que son fundamentales para todo ser humano, juega un papel esencial en el desarrollo”, explicó Sández.

Destacó que, con el paso de los años, la convocatoria a la caravana ha tenido mayor respuesta, íes ya no solo acuden papá, mamá y los hijos, sino que se suman más allá de la familia nuclear.

“La única diferencia que hay es un cromosoma; no se trata de tener derecho a ser iguales, se trata de tener igual derecho a ser diferentes, como los somos todos. Todos somos muy diferentes, pero también todos tenemos muchas cosas en común”, destacó la entrevistada.

El punto de reunión será en la calle Don Pedro Meneses Hoyos, aun costado del Parque Central, en donde se realizará la concentración a partir de las 9:00 de la mañana para salir a hacer el recorrido a las 10:00 de la mañana en dirección al Parque Borunda.

La convocatoria de este año invita a que la decoración de los autos esté enfocada en los gustos e intereses del niño, niña, joven o persona con Síndrome de Down, sin excluir el tema de la fecha y usar el hashtag #TanComoTú, para que la sociedad observe que tienen los mismos gustos que cualquiera de sus hijos y que son personas como cualquiera de sus hijos, con una condición en el que le única diferencia es que tienen un cromosoma de más.

“Queremos que la sociedad se dé cuenta que las personas con Síndrome de Down también tienen sueños, metas, ellos toman sus propias decisiones, tienen derecho a ser diferentes como cualquier otra persona”, planteó.

En el parque habrá un espacio de convivencia con snaks y bebidas para compartir en familia, mismos que son preparados por las familias que acuden a CEAS Down; además de contar con la participación de grupos de ciclismo, clubes de motocicletas y automóviles que con entusiasmo se unen a la actividad.

“Aquí no nada más se suma la familia que tiene hijos o un familiar con Síndrome de Down; también se invita a la sociedad a que se sumen, porque ellos son parte de esta sociedad”, destacó que la caravana ha sido apoyada con empatía y respeto durante sus años de su realización.

La caravana tiene entre sus objetivos cambiar sentimientos como miedo y confusión para ofrecer calma debido al duelo que llegan a atravesar los padres de familia, lo que les permite reconocer que no son los únicos padres que tienen un niño con esta condición y merecen disfrutar de ese momento y no solo estar en casa, como la mayoría de jóvenes y adultos con esta condición, destacó la maestra de CEAS Down