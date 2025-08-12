Líder criminal, blanco de ataque armado en residencial Vilago

Ciudad Juárez.- Un ataque armado ocurrido la noche del lunes dejó como saldo la muerte de Ulises Nache Trujillo, inicialmente señalado como empresario, pero quien en realidad era un líder de una organización criminal, vinculado también con un túnel detectado por autoridades binacionales que conducía hacia El Paso, Texas. Junto a él también fallecieron dos agentes municipales que lo protegían.

Nache Trujillo, buscado por autoridades federales mexicanas y de Estados Unidos, tenía varios negocios en la zona Centro y alrededores de la ciudad. En meses recientes, las autoridades habían cateado viviendas relacionadas con él en la colonia Gregorio M. Solís. Durante el ataque, él era el blanco principal y estaba custodiado por agentes municipales fuera de sus horarios laborales.

El enfrentamiento ocurrió en el cruce de las calles Vía Cabaña y Paseo de Aragón, a la entrada del residencial Vilago. Los agresores dispararon más de 20 veces, sembrando terror en la zona. Los dos agentes que acompañaban a Nache Trujillo intentaron repeler la agresión; uno quedó frente a una camioneta pick-up RAM, y el otro dentro de la misma unidad.

Ulises Nache Trujillo intentó refugiarse en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de Paseo de Aragón y Paseo de Borja, donde finalmente fue ultimado. Los agentes que lo protegían fueron identificados como Miguel Eduardo Gallegos Salas, de 31 años, y Rigoberto Pulido Escobedo, de 32 años, quienes estaban en descanso pero formaban parte del grupo de cuatrimotos que resguarda el Centro Histórico y el Pronaf.