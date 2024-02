Ciudad Juárez.– Pese a contar con el antecedente de su presentación en el Senado de la República y su aprobación en al menos tres congresos locales, la iniciativa para otorgar licencias laborales a personas menstruantes que tengan alguna enfermedad diagnosticada que les genere problemas de salud durante su periodo, su implementación está lejos de ser una realidad en el estado de Chihuahua.

La menstruación se presenta como un proceso biológico y natural que está presente entre los 12 y los 51 años de edad, de acuerdo con los datos que presenta el Fondo de más Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en promedio, las mujeres pasan aproximadamente tres mil días de su vida menstruando y la mayoría tiene menstruaciones que duran entre dos y siete días cada mes.

La iniciativa que llegó en febrero del 2022 al máximo órgano de legislación, el Senado, promovida por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) daba cuenta de estudios realizados en otros países y con año de referencia del 2017, lo que muestra la carencia de referentes científicos que permitan el análisis local de la relación de las personas con su ciclo menstrual.

El tema ha avanzado en algunos Congresos locales gracias a las acciones de colectivos feministas que impulsaron el análisis de la sintomatología que llega a ser limitante para algunas mujeres con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria; un malestar que implica desde dolor y calambres en la pelvis durante el ciclo menstrual, que puede generar incluso dolor de cabeza y vómito, impidiendo el desarrollo regular de actividades cotidianas.

Fue en el mes de febrero del 2023 cuando los diputados de la Ciudad de México aprobaron dos iniciativas por las cuales se reformó la ley de la entidad para conceder permisos de dos a tres días con goce de sueldo a quienes presenten algún tipo de enfermedad asociado a su menstruación. El protocolo establece que se deberá presentar un certificado médico expedido por un especialista en ginecología de alguna institución del Sistema Nacional de Salud, con vigencia de un año para nuevas valoraciones médicas.

La documentación científica, médica y social muestra que algunos días de la menstruación pueden ser paralizantes e incompatibles con la realización de las tareas cotidianas, según lo expuesto en el congreso capitalino por la diputada Ana Francis López Bayghen, quien funge como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de dicho cuerpo legislativo.

Paso lento

A nivel nacional, solo tres de las 32 entidades federativas han aprobado la licencia menstrual, el primer estado fue Colima, en mayo del 2022; un año después se sumó Hidalgo; recientemente, el cinco de enero del 2024 el Congreso de Nuevo León votó a favor de la iniciativa.

Entre los aspectos principales que se han replicado en cada caso es que se prohíbe despedir a una persona por padecer dismenorrea incapacitante, otorgando licencias para ausentarse de su área laboral por un par de días durante su ciclo, con goce de suelto.

Así mismo, obliga a otorgar un día al año a las trabajadoras para que puedan acudir a realizarse estudios de mastografía y Papanicolaou, sin descontarlo de su salario. La propuesta también incluye a los varones, para otorgar medio día a los trabajadores, para que acudan a que les realicen el examen de próstata.

En Chihuahua, aún no se discute

La iniciativa se presentó en el Congreso de Chihuahua el 20 de febrero del 2023, por la diputada América García. A casi un año, las comisiones unidas no se han instalado para proceder con el análisis de la propuesta.

“Esta iniciativa ya tiene un año de la de que la presente, a mí me ha sorprendido bastante, yo creo que si es muy necesaria por las diferentes situaciones que pasamos las mujeres, que todas somos diferentes al momento de la menstruación. Incluso hay quienes aún no lo entendemos y lo critican como algo absurdo”, expresó la legisladora García, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista.

La iniciativa fue turnada a la comisión, pero no ha avanzado, no se han establecido fechas para proceder:

La propuesta contempla que la licencia laboral será expedida por hasta dos días al mes, únicamente a través de un certificado médico que avale complicaciones a las condiciones de salud de la mujer trabajadora, sin que ello afecte en la percepción de su salario íntegro ni en sus prestaciones laborales.

Intereses laborales y la postura de los especialistas

El doctor Lorenzo Soberanes, integrante del Colegio de Médico Cirujanos de Ciudad Juárez y con amplia experiencia en la medicina laboral, compartió en entrevista para Netnoticias que el tema es complejo, y para su análisis deben ser convocados tanto por los empleadores como los expertos en salud.

“De alguna manera se presenta, pero no en todas (la sintomatología), cuándo se apruebe como Ley, la situación es que todas van a querer tomar los dos días al mes, lo cual va a ser un poco incongruente e incómodo porque yo tendría que certificar que verdaderamente está menstruando, porque también pudiera usted inventar que está menstruando porque no quiere venir a trabajar, pero se violentan los Derechos Humanos porque no puedo encerrarla en un baño para que me muestre su toalla sanitaria. Tendríamos que confiar ciegamente en lo que nos dice es verdad”, exclamó el médico al recoger las percepciones de los empresarios con los que trabaja de la mano.