Ciudad Juárez.– Esta mañana se llevó a cabo un operativo del programa de reordenamiento urbano en el cruce de las calles Chocholtecas y Profesora Magdalena Islas, en la colonia Azteca.

El área, destinada como espacio verde para la comunidad, estaba siendo ocupada como un yonke para la venta de autopartes usadas, además de contar con un cobertizo para reparaciones mecánicas. La actividad también obstruía la circulación de la calle C. Mayos, afectando a los vecinos y al tránsito local.

Durante el operativo participaron personal de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Seguridad Pública, Seguridad Vial, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron el retiro de vehículos y notificaciones a los responsables.

Gibrán Solís, director de Limpia, destacó: “Es importante que todos los que tienen una negociación se acerquen preventivamente a Desarrollo Urbano, Protección Civil y Ecología para informarse sobre los permisos que deben tener y operar de manera correcta. Este tipo de invasión no solo afecta a la comunidad, también genera contaminación al suelo con hidrocarburos”.

Además, se informó que la multa para los responsables asciende a más de 400 unidades de medida y actualización (UMAs), es decir, más de 45 mil 256 pesos, por la ocupación indebida del espacio, la afectación a la vialidad y la contaminación ambiental generada por la actividad.