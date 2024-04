Liberan a 5 migrantes ecuatorianos secuestrados en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- La organización 01800 Migrante informó que cinco migrantes ecuatorianos fueron liberados después de estar una semana secuestrados en Ciudad Juárez.

Las víctimas, dos adultos y tres menores, viajaron de Ciudad de México a Juárez en avión. En su traslado con polleros, fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron y los mantuvieron retenidos del 7 al 15 de abril.

La organización presentó un video que contiene el audio de las llamadas que los secuestradores hicieron a la familia para exigir el pago de rescate.

“Solo me pusiste 244 mil pesos, güey, yo entiendo que tú me dijiste que es lo único que tienes, pero el problema aquí es que son cinco personas. Te voy a soltar a dos personas por esos 244 mil pesos que pusiste ¿ok? Te puedo apoyar en que me des 100 por cada uno, porque yo entiendo que son cinco personas, sobre todo por los niños”, dice unos de los secuestradores.

01800 Migrante no precisó la cantidad final que se pagó por el rescata de las personas.