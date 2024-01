Leche materna, fuente de salud para el bebé y la madre

Ciudad Juárez.— Desde el año 2017, el 27 de enero es una fecha dedicada a la reflexión, difusión y promoción de información relacionada con la extracción de leche materna, los beneficios de su consumo durante los primeros días y meses de nacido del ser humano, así como las repercusiones positivas del amamantar en la salud de las madres.

Erika Cabral de Anda, encargada del Banco de Leche Materna del Hospital de la Mujer, compartió en entrevista con Netnoticias que la leche materna cumple una función orgánica que beneficia tanto al neonato, como a las mujeres que acaban de dar a luz.

Existen diferentes factores que podrían ocasionar que un bebé no pueda recibir la leche materna al nacer, por lo que, con la promoción de la extracción de leche, se busca que aquellas mujeres que han dado a luz y tengan algún excedente en la producción puedan donar y compartir salud.

Karla del Bosque Rodríguez, consultora en lactancia materna en esta frontera, compartió información relacionada con la extracción y donación de leche materna, acciones que se promueven para compartir bienestar.

La consultora es parte del equipo de “NaSer”, una clínica de acompañamiento durante el embarazo, el parto y el puerperio, en donde se realizan círculos de lactancia gratuita cada mes, siendo un punto clave para compartir información sobre los beneficios y necesidades del Banco de Leche, así como los detalles para ser donadoras.

Cuando se ubica a una madre que acude a consulta y se observa que tiene capacidad de convertirse en donadora se le facilita la información completa, el contacto del Banco de Leche, apoyando como intermediarios, explicó la entrevistada.

“En nuestra ciudad solo tenemos el Banco de Leche del Hospital de la Mujer, y su principal uso es para los bebés prematuros, y qué más genial pudiera ser que no solo los prematuros recibieran esta leche, sino también otros niños que no son prematuros pero que por alguna razón sus madres no puedan ofrecerles leche materna en ese momento; bebés que estén hospitalizados por alguna otra razón o simplemente mamás que por alguna enfermedad o situación no pueden producir leche suficiente para sus hijos”, planteó la especialista.