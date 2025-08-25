Le formulan imputación por homicidio en grado de tentativa y daños dolosos

Ciudad Juárez.- El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Pedro Ramón O. G., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y daños dolosos, cometidos en perjuicio de dos hombres.

El imputado se encontraba prófugo y fue detenido a través de una orden de aprehensión cumplimentada el jueves 21 de agosto, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en colaboración con policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía le informó a Pedro Ramón O.G. que enfrenta una investigación por los hechos registrados el 6 de julio de 2024, en el cruce de las calles Waterfill y Nardos de la colonia Demetrio Flores.

Las investigaciones establecen que el imputado disparó con un arma de fuego a un hombre que logró salvaguardar su integridad física, así mismo que causo daños en forma dolosa a un vehículo propiedad de una diversa víctima.

El juez de control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo miércoles 27 de agosto a las 10:00 horas, la audiencia de vinculación a no a proceso penal, donde se resolverá la situación jurídica.