Ciudad Juárez.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue con problemas para completar su plantilla de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE's) para trabajar en Juárez. De acuerdo con estimaciones de la autoridad electoral, en los cuatro consejos distritales de la ciudad (01, 02, 03 y 04) faltarían alrededor de 100 personas para cubrir las vacantes y el listado de reserva.

En algunas de las Juntas Distritales, incluso, estarían publicando la cuarta convocatoria para completar con la cantidad requerida de CAE`s. Los capacitadores asistentes electorales son los encargados de visitar, notificar, sensibilizar y capacitar a los ciudadanos que resultaron sorteados para integrar la mesa directiva de casilla.

Constantino Suarez Arias, vocal ejecutivo del Distrito 04 del INE, dijo que cuando lanzaron la convocatoria para contratar tanto a supervisores como a capacitadores, no tuvieron problema para que atraer a muchos candidatos.

“Abrimos una convocatoria y se nos llenó, teníamos mucha gente y a la hora de hacer el examen nomas vino como la mitad, entonces no completamos y sacamos una segunda convocatoria. Hay gente, pero tenemos que dejar claro dos cosas: tienen que pasar el examen, no es nada mas que vengan a pedir trabajo, y dos, les hacemos una entrevista porque imagínese gente que no sirve para visitar casas, no lo vamos a capacitar para visitar obviamente”, explicó Suarez Arias.