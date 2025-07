Le entregan cenizas de otra persona en funeraria Latino Americana

Ciudad Juárez.- Un nuevo caso de irregularidades en la funeraria Latino Americana y el crematorio Plenitud fue denunciado por una mujer a quien le entregaron cenizas etiquetadas con un nombre distinto al de su familiar.

La afectada, identificada como Claudia, compartió su caso en redes sociales para intentar contactar a los familiares de los restos que están en su posesión.

Explicó que, debido a las irregularidades detectadas en el crematorio Plenitud, decidió abrir la urna que contenía los restos de su hermano.

Al abrir la caja de madera, descubrió que la bolsa con las cenizas tenía una etiqueta con el nombre de Ernestina Sánchez Rodríguez, por lo que ahora busca entregar los restos a sus deudos.

"Familia, amigos, por favor necesito su ayuda. Ayer, mi hermano y yo decidimos abrir la urna con las cenizas de mi papá. Para nuestra sorpresa, encontramos una etiqueta con el nombre de ERNESTINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Ya fuimos a la Fiscalía y entregamos los documentos para localizar el cuerpo de mi papá. Por favor, si alguien conoce a esta persona o a sus familiares, infórmenles que tengo sus cenizas resguardadas. En la fiscalía no quisieron recibirlas, y me gustaría entregarlas a su familia. Por favor, compartan esta información. No es justo para nadie lo que estamos pasando en estos momentos", escribió Claudia en su publicación en redes sociales.

Actualmente, la funeraria ubicada en la Avenida Paseo Triunfo de la República, fue suspendida por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), aunque continúa operando.