Ciudad Juárez.– Esta mañana un hombre fue asesinado por arma de fuego en la calle Rivera del Tepeyac, a la altura del cruce con Rivera de Delicias, en la colonia Riberas del Bravo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, un sujeto llegó al lugar y le disparó en la cabeza mientras el afectado estaba sentado. La víctima murió en el lugar por el impacto del proyectil.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos se trasladaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el móvil del homicidio.