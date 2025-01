¿Le debes al SAT? Puedes acceder a estímulos de regularización fiscal

Ciudad Juárez.- La oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Juárez dio a conocer hoy que a partir de este año, esta dependencia está ofreciendo un estímulo de regularización fiscal para personas físicas y morales que tuvieron ingresos de hasta por 35 millones de pesos; el estímulo consiste en la disminución del 100 por ciento en multas, que incluye multas con agravantes recargos y gastos de ejecución.

Omar Flores de la Paz, administrador desconcentrado de Servicios al contribuyentes de Chihuahua No. 2, destacó que este estímulo no se trata de una condonación, sino un incentivo previsto en la ley de ingresos de la federación 2025 que aplica a multas, incluidas las multas, recargos y gastos de ejecución derivados de contribuciones propias retenidas trasladadas de comercio exterior y a las cuotas compensatorias, siempre que correspondan a los ejercicios fiscales 2023 o anteriores, así como a los contribuyentes que no hayan recibido alguna condonación en los programas generalizados del 2000, 2007 y 2013.

"Acompañamiento al contribuyente es lo que queremos, que el mismo contribuyente se regularice; sabemos que que en años anteriores muchos contribuyentes por alguna razón no presentaban sus declaraciones, pasamos también por épocas de pandemia, entre otros motivos, y es por eso que se está dando esta oportunidad para que se apliquen estos estímulos y se regularicen con la reducción del 100 por ciento de estos tres conceptos que les acabamos de explicar", expuso el funcionario.

Este beneficio esta dirigido a Pequeños Contribuyentes, es decir, a personas físicas o morales que no rebasen los ingresos de hasta 35 millones de pesos.

Perla del Rosario Badilla Palafox, administradora desconcentrada de recaudación de Chihuahua 2, informó además que este estímulo para la regularización fiscal se puede hacer en pagos.

"Los pagos podrían ser hasta en seis parcialidades y la tasa de financiamiento es de 1.26 por ciento", detalló la funcionaria.

Para obtener este beneficio de pago en parcialidades, el contribuyente debe ingresar un caso de aclaración ante el portal del SAT, donde debe ingresar la solicitud con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que vienen publicadas en la ficha de trámite 10/lif del anexo 1 de la resolución de miscelánea fiscal.

En caso de alguna duda, se puede acudir a las oficinas del SAT, que se encuentran ubicadas en la avenida Teófilo Borunda 8670-A.