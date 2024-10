¿Le debes al SAT? Lanzan campaña para facilidades de pago

Ciudad Juárez.– La oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Juárez dio a conocer la activación de una campaña de pago en plazos de los adeudos, que inicia este mes y se extenderá hasta diciembre.

La finalidad de este plan es invitar a los contribuyentes que cuenten con adeudos para regularizar su situación fiscal con facilidades de pago contempladas en el Código Fiscal de la Federación vigente.

En estas facilidades existen dos modalidades, una es el pago a plazos, y la otra es una reducción de tasa de recargos de hasta el 100 por ciento de multa, detalló Perla del Rosario Badilla Palafox, administradora desconcentrada de Recaudación en la oficina de Chihuahua II (Juárez).

En el primer caso, son dos modalidades también: una es en parcialidades donde el contribuyente puede realizar el pago de su adeudo hasta en 36 meses, solo tiene que realizar un pago inicial del 20 por ciento y el resto con una tasa de interés fija dependiendo de la cantidad de meses que elija, por ejemplo:

De 1 a 12 meses, la tasa de interés es de 1.26 por ciento.

De 13 a 24 meses, la tasa de interés es de 1.53 por ciento.

De 25 a 36 meses, la tasa de interés es de 1.82 por ciento.

La otra modalidad en el pago a plazos, es un pago diferido, aquí el contribuyente igualmente tiene que dar un pago inicial de por lo menos el 20 por ciento de su adeudo y la diferencia la debe cubrir en una sola exhibición, en la fecha que elija, en un plazo no mayor a 12 meses de la fecha de su solicitud, se detalló

La funcionaria del SAT informó que ambas modalidades aplican para contribuyentes con adeudos determinados y ya controlados por la autoridad y también para adeudos autodeterminados en declaración, con excepción de las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, esa es una excepción; otra es para contribuciones que deban pagarse en el año calendario en curso, o aquellas que deban cubrirse en los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud.

Otras excepciones incluyen además aquellos aprovechamientos que deriven de pagos de importación y exportación y contribuyentes que estén en proceso de huelga o concurso mercantil.

El resto de contribuyentes tienen la facilidad de pago a plazos, expuso la funcionaria del SAT.

“Estas facilidades no son nuevas y son parte del código desde hace tiempo, sin embargo, vemos muy conveniente acercar a los contribuyentes para que tengan el conocimiento de estas facilidades que están en el código”, se infotmó.

¿Qué deben hacer?

De acuerdo con estos datos, a los interesados se les exhorta a que programen una cita a través de la pagina del SAT en el apartado de citas, y así acudan en la hora y fecha que se especifica para que reciban la orientación y acompañarlos en el proceso.

La administradora destacó que esto no es una preocupación por la cartera del SAT, si no una facilidad que se quiere dar a conocer a los contribuyentes “porque a veces no se enteran de que existen este tipo de facilidades y por eso queremos hacerlo lo más extensivo posible”, comentó.