Ciudad Juárez.– La Dirección de Servicios Públicos Municipales inició recientemente labores de pintura en el puente ubicado en la intersección de las avenidas Manuel J. Clouthier y De las Torres.

Gibran Solís Kanahan, director de Limpia, informó que los trabajos para rehabilitar la imagen de este puente se realizan durante jornadas nocturnas y concluirán en un periodo de entre cuatro a cinco semanas.

Dijo que las labores de pintura en el puente se llevan a cabo por instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el propósito de mantener la estructura en buenas condiciones.

El funcionario pidió a los guiadores que circulan durante la noche por esa zona de la ciudad tomar precauciones y conducir con moderación, a fin de evitar accidentes.

También señaló que es importante respetar los señalamientos colocados por el personal de la dependencia en los tramos que están siendo intervenidos.