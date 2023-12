Las páginas salvajes de Héctor Sánchez

¿Para qué sirve la literatura? Preguntó un joven estudiante del Colegio de Bachilleres al escritor juarense Héctor Arturo durante la presentación de su libro “Veneno para Alacranes”, nos dice el autor durante una charla para Revista Net, en la que habló sobre su obra y algunos aspectos destacados de su vida en la literatura.

Se trataba de un cuestionamiento que muy pocas veces nos hacemos quienes estamos de alguna manera inmiscuidos en los multiversos textuales de la literatura, y es que tener interiorizado el hábito de la lectura excluye a ese otro lector potencial que pretende, por la razón que sea, acercarse a una obra y querer encontrar una pragmática social.

“Creo que, en la literatura, la ficción, puedes vivir otra vida (…) sobre todo cuando la tuya ya no te basta, porque nos pasa a todos, ya sabemos cómo vamos a reaccionar, lo que nos puede esperar en el futuro (…) en el peor de los casos la miserabilidad, la inestabilidad o el aburrimiento (…) eso de alguna manera te genera empatía hacia personas muy distintas a ti”.

Y con esta reflexión es como Héctor Arturo Sánchez nos lleva en su primera novela corta “Veneno para Alacranes” y otros textos narrativos. A través de una prosa cuidada nos lleva por un mundo fronterizo marcado por una realidad violenta, un lenguaje que refleja a un sector social muy marcado y los antecedentes de una terrible guerra que marcaría para siempre la historia moderna de nuestra querida y a veces aborrecida ciudad.

Escritor e ingeniero

La literatura no está cerrada a un grupo de académicos o especialistas, se trata de un talento que va más allá de la formación académica, y ese es el caso de Sánchez, quien ha sabido conjuntar su vida profesional como ingeniero electromecánico con su lado creativo como escritor, esto a pesar de que no se considera “un ingeniero que escribe (…) yo estoy escribiendo y ya, soy Héctor y ya”.

Y es que ambos mundos, para él, pueden ser contrarios, porque en el universo de la ingeniería no comparte con sus compañeros cosas de literatura o arte, al igual que con su contraparte, con quienes no suele compartir cosas de ingeniería.

“Son cosas distintas, no las mezclo (…) la ingeniería es una cosa práctica (…) cómo funciona una máquina, cómo diseñar tornillos”.

Por otro lado, en la faceta como escritor, ser capaz de sobrevivir con este trabajo es una misión digna de epopeyas helénicas, lo ha sido no solo en épocas recientes, sino desde hace ya muchos años. Si a esta dificultad de tradición larga se le suma el contexto de un país donde la lectura de libros es una actividad sencillamente poco cultivada en el seno familiar o en los centros educativos, la labor se convierte en una situación casi titánica. Algo que Héctor tiene muy bien en cuenta.

“Aquí en México no es posible, es muy complicado porque la gente no lee, no está interesada en la literatura”.

Para Héctor la mayoría de los jóvenes escritores logran adentrarse al mundo editorial gracias, en muchas ocasiones, a los concursos y becas por parte de las instituciones públicas y privadas, pero no realmente porque exista un gusto masivo por el gusto de conocer lo que las nuevas plumas están creando. “Un escritor no es parte de la sociedad”, comenta.

Producción e inspiración

“Estela Congelada” fue una de sus primeras producciones en el género narrativo, aunque como muchos de los autores, al menos los buenos, el primer gran acercamiento de este escritor juarense al mundo de la literatura fue a través de la poesía, el género más sublime por excelencia, y es que su estética va más allá del lenguaje o de los escritos, como bien decía Borges, sino que se trata de la apreciación de la vida misma.

“Comencé desde la prepa escribiendo poesía, eran poemas súper oscuros, porque leía Edgar Allan Poe porque me gustaban sus cuentos, pero también su poesía y luego otros autores mexicanos, pero igual de densos en cuanto no quizá a una atmósfera gótica, sino a emociones oscuras (…) como Rosario Castellanos”.

Estos primeros textos, nos referimos a “Estela Congelada”, Héctor lo considera un híbrido, mitad cuento y mitad crónica porque su génesis surgió a partir de una charla con un parquero a quien conoció en una burrería “la única manera de hacer un trabajo artificial es partir de lo orgánico, un autor no puede hablar de lo que no conoce, no son cosas que no existen antes, son cosas que ya conocía”. Es así que el autor se hace en un observador minucioso de la realidad, una técnica que los realistas franceses del siglo XIX usarían para su producción con el fin de representar de manera fidedigna la realidad social de la época. “Eran como mis días en mi vida desde una nueva lupa, que era la lupa de la literatura”, resalta.

A pesar de todo, Arturo cuenta que en muchas ocasiones desconoce cómo las historias llegan al papel, “a veces puede ser una frase, una canción o una persona, a veces sueños” y lo compara hábilmente con el texto “Las Hortensias” de Felisberto Hernández: “Ahí dice cómo nacen las historias, lo representa como una planta, que no sabes a qué dirección va a ir, ni sabes a cuánta altura va a crecer, es una que vas regando sin certezas, con los miedos, con el descuido incluso. La dejas y cuando la vuelves a mirar, tomó una forma distinta a la que tu pensabas, pero que siempre se inclina a la luz, al descubrimiento”.

‘Veneno para Alacranes’

El libro del escritor juarense que ya lo ha llevado a hacer varias presentaciones es “Veneno para Alacranes”, un texto que nació en la época de la pandemia, “lo escribí en ese periodo porque me quedé sin trabajo”, y que después logró obtener el primer lugar en la categoría de novela por la editorial “De otro tipo” durante 2021 -2022, una convocatoria que se lanza de manera anual.

En su novela corta Héctor sabe imprimir muy bien un estilo en el que combina la idiosincrasia fronteriza y sus particularidades del lenguaje, así como una prosa que por momentos da pausas apreciativas al lector y le permite disfrutar, a pesar de ciertos aspectos crudos, descripciones, retratos y realidades a través de metáforas e imágenes construidas con equilibrio sin rozar en lo tremendista o lo meloso.

“Escribí este libro porque me gusta mucho ‘Guardián en el Centeno’ de Salinger (escritor estadunidense) y me intrigaba mucho Holden, el personaje de la novela y narrador, utiliza un lenguaje súper sencillo. Utiliza ese lenguaje para describir situaciones complicadas de la vida adulta, para describir un agresor, un posible acechador sexual (…) Estuve releyendo ese libro y me pregunté qué hubiera pasado si Holden hubiera nacido en la frontera de México, en esas circunstancias y me puse a escribir una historia así”.

Y de esta manera fue como el escritor juarense comenzó a crear a Seven, el personaje principal y quien en compañía de las ratas que nadan en el retrete de su celda, comienza su analepsis, a contar su trágica historia y su relación con Wilfredo Reyna (Willi) “El Alacrán”. Una serie de peripecias desgraciadas en donde se muestra con escrudiño la pobreza, la vida de los obreros, la relación y el abuso de autoridad, entre otras circunstancias que después darían cabida a la sangrienta guerra del narcotráfico.

Foto: Cortesía

Una joven promesa

La producción de Héctor por ahora es corta, está en sus inicios, una joven promesa de la literatura fronteriza quien ha publicado narrativa y poesía. Además de ser ganador del Premio Estatal de Literatura Joven Nellie Campobello en 2018 por sus relatos “Bajo Kilometraje”.

Su libro “Veneno para Alacranes” está disponible a través del sitio oficial de la editorial “De otro tipo” o en librerías virtuales. También puedes leer algunos de sus pequeñas “crónicas-cuentos” a través de la publicación de la UACJ “Cuadernos fronterizos”.

Por ahora el joven escritor considera que, más allá de incrementar la cantidad de producción de su obra literaria, está sobre todo la necesidad de ser lector, consumir más historias, saldar esa deuda de lecturas “para poder saber dónde estoy pisando y enfocarme en donde quiero escribir”. Y tal como ocurre con Seven, Héctor ha encontrado en la literatura una acción catártica ante una realidad que a veces resulta insoportable.